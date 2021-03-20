В Киеве за сутки 1070 новых больных коронавирусом, 19 человек умерли

В Киеве за минувшие сутки выявили 1070 больных коронавирусом, 19 человек умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"1070 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в городе 3034 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 152203", - написал мэр в своем Telegram-канале.

По информации Кличко, заболели 608 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 400 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, а также 41 девочка от 3 дней до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 126 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 541 человек. Всего коронавирус преодолели 101 345 киевлянин.