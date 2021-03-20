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10:20 20.03.2021

Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич" - СБУ

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Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич" - СБУ

Шевченковский районный суд Киева по материалам СБУ наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

Как сообщает пресс-центр СБУ, по результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

В настоящее время Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям.

Первое - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второе - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 УК Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Поскольку охранение украинской "Мотор Сичи" - вопрос национальной безопасности", - цитирует пресс-центр главу СБУ Ивана Баканова.

Госпредприятие АО "Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов, отмечают в СБУ.

Как сообщалось, 12 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО в четверг, 11 марта, речь шла не о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич", а о его возвращении в собственность украинского народа в соответствии с действующим законодательством.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь заявлял , что Китай требует от Украины защищать законные интересы китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия "Мотор Сич", более 50% акций которого принадлежит китайским компаниям.

Китайские акционеры "Мотор Сич" инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских истцов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

По данным источника в правительстве Украины, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сич" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.

Теги: #мотор_сич #сбу #арест #акции
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