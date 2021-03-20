События

08:33 20.03.2021

В Украине за сутки 15 292 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 190 человек

2 мин читать
В Украине за сутки 15 292 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 190 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 15 292 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 5 190 человек, умерло 260 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 369 человека; летальных случаев - 260; выздоровело – 5 190 человека", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19,

18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни, 16 марта было зафиксировано 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, 15 марта 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, 14 марта сообщалось о 9 012 новых случаев коронавирусной болезни, 13 марта было 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 марта было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 535 218 человек, 29 775 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 253 972 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:13 20.03.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный

05:35 20.03.2021
Украина выразила свою позицию по отчету Ирана о причинах авиакатастрофы самолета "МАУ"

Украина выразила свою позицию по отчету Ирана о причинах авиакатастрофы самолета "МАУ"

02:42 20.03.2021
Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца

Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца

01:49 20.03.2021
Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

00:16 20.03.2021
Геращенко рассказал о развитии системы трансплантации донорских органов в Украине

Геращенко рассказал о развитии системы трансплантации донорских органов в Украине

00:12 20.03.2021
Аваков презентовал систему авиабезопасности, которая будет задействована для экстренной медпомощи

Аваков презентовал систему авиабезопасности, которая будет задействована для экстренной медпомощи

23:24 19.03.2021
На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

23:15 19.03.2021
Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

23:03 19.03.2021
В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

22:50 19.03.2021
Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный

На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

ПОСЛЕДНЕЕ

Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

Советник Байдена счёл жёсткими и откровенными переговоры с китайскими коллегами

Аргентина получила ещё 330 тыс. доз "Спутника V"

Ирландия может возобновить использование вакцины AstraZeneca против COVID-19

Аваков о высказываниях Байдена о Путине: думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины

Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о химбезопасности

Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет столичного бюджета

Аваков поддерживает решения местных властей по введению карантинных ограничений

В больницы Ивано-Франковска поступили 26 новых кислородных концентраторов, ситуация с COVID-19 стабилизируется

Британский премьер привился вакциной AstraZeneca

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА