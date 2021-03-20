События

08:13 20.03.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный

2 мин читать
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 20 марта, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Потерь среди наших военнослужащих за текущие сутки нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 19 марта, российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения. В частности, вблизи Водяного на Приазовье наемники открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", - отметили в штабе.

На обстрелы наемников украинские защитники открывали огонь.

Также украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны наемников на территории ОРДЛО.

Кроме того, на днях патруль СММ ОБСЕ зафиксировал вооружения и военную технику врага, которые были размещены с нарушением вне определенных районов отвода.

"Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту на СММ ОБСЕ и подготовлены материалы для публикации фактов грубых нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов перед европейским и мировым сообществом", - подчеркнули в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:33 20.03.2021
В Украине за сутки 15 292 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 190 человек

В Украине за сутки 15 292 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 190 человек

05:35 20.03.2021
Украина выразила свою позицию по отчету Ирана о причинах авиакатастрофы самолета "МАУ"

Украина выразила свою позицию по отчету Ирана о причинах авиакатастрофы самолета "МАУ"

02:42 20.03.2021
Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца

Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца

01:49 20.03.2021
Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

00:16 20.03.2021
Геращенко рассказал о развитии системы трансплантации донорских органов в Украине

Геращенко рассказал о развитии системы трансплантации донорских органов в Украине

00:12 20.03.2021
Аваков презентовал систему авиабезопасности, которая будет задействована для экстренной медпомощи

Аваков презентовал систему авиабезопасности, которая будет задействована для экстренной медпомощи

23:24 19.03.2021
На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

23:15 19.03.2021
Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

23:03 19.03.2021
В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

22:50 19.03.2021
Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 15 292 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 190 человек

На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

ПОСЛЕДНЕЕ

Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

Советник Байдена счёл жёсткими и откровенными переговоры с китайскими коллегами

Аргентина получила ещё 330 тыс. доз "Спутника V"

Ирландия может возобновить использование вакцины AstraZeneca против COVID-19

Аваков о высказываниях Байдена о Путине: думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины

Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о химбезопасности

Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет столичного бюджета

Аваков поддерживает решения местных властей по введению карантинных ограничений

В больницы Ивано-Франковска поступили 26 новых кислородных концентраторов, ситуация с COVID-19 стабилизируется

Британский премьер привился вакциной AstraZeneca

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА