С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 20 марта, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Потерь среди наших военнослужащих за текущие сутки нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 19 марта, российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения. В частности, вблизи Водяного на Приазовье наемники открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", - отметили в штабе.

На обстрелы наемников украинские защитники открывали огонь.

Также украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны наемников на территории ОРДЛО.

Кроме того, на днях патруль СММ ОБСЕ зафиксировал вооружения и военную технику врага, которые были размещены с нарушением вне определенных районов отвода.

"Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту на СММ ОБСЕ и подготовлены материалы для публикации фактов грубых нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов перед европейским и мировым сообществом", - подчеркнули в штабе ООС.