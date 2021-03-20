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07:56 20.03.2021

Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

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Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

Мандат патрульной операции "Ирини", которую Европейский союз проводит в Средиземном море для обеспечения эмбарго на поставки оружия в Ливию, будет продлен на следующей неделе еще на два года, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Это станет сильным сигналом готовности ЕС и дальше участвовать в (судьбе) Ливии, и мы готовы сделать больше, чтобы помочь прекратить конфликт и потом поддержать мирный процесс под руководством ООН, включая, возможно, контроль над прекращением огня с присутствием людей на земле и подготовку к предстоящим выборам", - сказал он, выступая в пятницу на военной базе Сигонелла на Сицилии.

Боррель назвал "хорошей новостью" приведение к присяге в прошлый понедельник нового правительства национального единства Ливии. Начавшаяся год назад операция "Ирини", по его словам, "лишь один из элементов более сложной и широкой картины". Но она, "безусловно, внесла важный вклад" в благоприятное развитие событий.

Глава дипломатии ЕС напомнил, что решение о военно-морской и военно-воздушной операции ЕС принято в январе прошлого года после Берлинской конференции по Ливии. На ней оружейное эмбарго ООН было признано одновременно провалом и приоритетом. Пока оружие подпитывает конфликт, трудно добиться мира. ЕС решил действовать.

"Год спустя можно сказать, что операция "Ирини" дала замечательные результаты. Корабли и авиация "Ирини" патрулировали Центральное Средиземноморье, совершив более 2300 "окликов" судов, около 100 дружественных подходов и девять (не считая той, которая проведена сегодня утром) инспекций. Захвачена одна нелегальная партия груза и предотвращен незаконный вывоз топлива... В прошлом году (силы "Ирини") контролировали 16 ливийских портов и нефтяных объектов, 25 аэропортов, взлетно-посадочных полос, проверены 194 авиарейса, перевозивших грузы возможного военного назначения", - констатировал Боррель.

Он отверг обвинения в пристрастности участников операции "Ирини", заявив, что это неправда.

"Мы проводим нашу операцию с полной беспристрастностью, не отдавая предпочтение ни одной из воюющих сторон", - утверждал глава дипломатии ЕС.

Боррель заявил, что корабли и самолеты ЕС "продолжат внимательно следить за подозрительными судами, независимо от их происхождения, и проводить инспекции согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН".

Выступление Борреля размещено на сайте Европейской внешнеполитической службы в Брюсселе.

Теги: #ес #ливия #оружие #поставки
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