Советник Байдена счёл жёсткими и откровенными переговоры с китайскими коллегами

Переговоры на Аляске между делегациями США и Китая были откровенными и непростыми, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы ожидали жёстких и откровенных переговоров по широкому спектру тем, и именно это мы и получили", - приводят его слова западные СМИ.

Со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что американская делегация откровенно сообщила китайской стороне об обеспокоенности действиями Пекина в киберпространстве и ещё в ряде сфер.

"Однако мы также смогли в течение многих часов откровенно побеседовать на многие темы", - добавил Блинкен.

"Мы поговорили об Иране, КНДР. По Афганистану и проблеме климата наши интересы совпадают", - считает он.

Блинкен и Салливан провели двухдневную встречу в Анкоридже с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи и главой МИД КНР Ван И.