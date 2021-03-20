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06:19 20.03.2021

Советник Байдена счёл жёсткими и откровенными переговоры с китайскими коллегами

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Переговоры на Аляске между делегациями США и Китая были откровенными и непростыми, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы ожидали жёстких и откровенных переговоров по широкому спектру тем, и именно это мы и получили", - приводят его слова западные СМИ.

Со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что американская делегация откровенно сообщила китайской стороне об обеспокоенности действиями Пекина в киберпространстве и ещё в ряде сфер.

"Однако мы также смогли в течение многих часов откровенно побеседовать на многие темы", - добавил Блинкен.

"Мы поговорили об Иране, КНДР. По Афганистану и проблеме климата наши интересы совпадают", - считает он.

Блинкен и Салливан провели двухдневную встречу в Анкоридже с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи и главой МИД КНР Ван И.

Теги: #сша #переговоры #китай
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