Аргентина получила ещё 330 тыс. доз "Спутника V"

Самолёт компании Aerolineas Argentinas доставил в Аргентину ещё 330 тыс. доз российской вакцины от коронавируса COVID-19 " Спутник V", сообщает агентство ЭФЭ.

Власти Аргентины пояснили, что эти дозы планируется использовать, чтобы иммунизировать людей старше 70 лет.

ЭФЭ отмечает, что в общей сложности Аргентина получила уже почти 4,4 млн доз различных вакцин от коронавируса.

Помимо "Спутника V" в стране применяют вакцину от китайской Sinopharm и препарат Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca.