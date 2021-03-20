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04:37 20.03.2021

Аргентина получила ещё 330 тыс. доз "Спутника V"

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Самолёт компании Aerolineas Argentinas доставил в Аргентину ещё 330 тыс. доз российской вакцины от коронавируса COVID-19 " Спутник V", сообщает агентство ЭФЭ.

Власти Аргентины пояснили, что эти дозы планируется использовать, чтобы иммунизировать людей старше 70 лет.

ЭФЭ отмечает, что в общей сложности Аргентина получила уже почти 4,4 млн доз различных вакцин от коронавируса.

Помимо "Спутника V" в стране применяют вакцину от китайской Sinopharm и препарат Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca.

 

Теги: #аргентина #вакцина #доставка
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