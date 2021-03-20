События

03:23 20.03.2021

Ирландия может возобновить использование вакцины AstraZeneca против COVID-19

1 мин читать
Ирландия может возобновить использование вакцины AstraZeneca против COVID-19

Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал возобновить применение вакцины против коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca для людей старше 18 лет.

"Комитет... рекомендует возобновить применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca", - говорится в заявлении NIAC, распространенном в пятницу.

Однако, по решению NIAC, одним из условий применения препарата должно стать информирование медицинских работников и пациентов об "очень редких, сложных случаях (заболеваний - ИФ), связанных со свертываемостью крови" у некоторых людей, привившихся в последнее время.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения вновь призвала страны использовать вакцину производства компании AstraZeneca от коронавируса, отметив, что на основе имеющихся данных не выявила риски возникновения тромбов.

По мнению специалистов консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин, у вакцины AstraZeneca "имеется огромный потенциал для предотвращения распространения инфекции и снижения смертности во всем мире".

Ранее ряд стран приостановил применения вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.

 

Теги: #применение #ирландия #astrazeneca
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:46 19.03.2021
ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

18:33 19.03.2021
Почти все приостанавливавшие применение вакцины AstraZeneca страны возобновили ее использование

Почти все приостанавливавшие применение вакцины AstraZeneca страны возобновили ее использование

16:45 18.03.2021
Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

14:51 18.03.2021
Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

14:11 18.03.2021
Вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca следует продолжать - ВОЗ

Вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca следует продолжать - ВОЗ

16:19 17.03.2021
ВОЗ рекомендует продолжить применение вакцины AstraZeneca

ВОЗ рекомендует продолжить применение вакцины AstraZeneca

02:40 17.03.2021
Ткаченко: Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информатакой со стороны РФ

Ткаченко: Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информатакой со стороны РФ

23:32 16.03.2021
Степанов отрицает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбообразования

Степанов отрицает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбообразования

12:20 16.03.2021
Швеция пополнила список стран Европы, приостановивших использование вакцины от AstraZeneca

Швеция пополнила список стран Европы, приостановивших использование вакцины от AstraZeneca

19:57 15.03.2021
Европейский регулятор 18 марта обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca

Европейский регулятор 18 марта обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца

Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

Геращенко рассказал о развитии системы трансплантации донорских органов в Украине

Аваков презентовал систему авиабезопасности, которая будет задействована для экстренной медпомощи

На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

Аваков о высказываниях Байдена о Путине: думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины

Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о химбезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА