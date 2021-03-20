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02:42 20.03.2021

Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца

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Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине так называемого экономического паспорта украинца и пояснил, как он будет работать.

"По нему все рожденные в Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - рассказал Зеленский в видеообращении, опубликованному на его странице в Facebook.

По словам Зеленского, вскоре украинские власти представят механизм для воплощения в жизнь такого паспорта.

Теги: #введение #украина #экономический_паспорт
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