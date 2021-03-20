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00:16 20.03.2021

Геращенко рассказал о развитии системы трансплантации донорских органов в Украине

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Геращенко рассказал о развитии системы трансплантации донорских органов в Украине

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о развитии системы трансплантации донорских органов в Украине.

"Для того чтоб система трансплантации в Украине могла развиваться и тысячи украинцев могли жить, получив донорские органы, сотни тысяч, а ещё лучше миллионы украинцев должны написать добровольное прижизненное согласие на то, чтоб стать донорами органов", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на сайте Минздрава есть бланк заявления, который каждый украинец может взять для заполнения и тем самым дать прижизненное согласие на то, чтобы стать донором органов в случае диагностирования у них смерти мозга. Геращенко подчеркнул, что его заявление "стало первым, которое внесено в недавно заработавший реестр прижизненных согласий доноров".

Также Геращенко подчеркнул, что "в ближайшие время вице-премьер по вопросам цифровизации Михаил Фёдоров сделает возможность для каждого украинца сделать свой выбор и стать донором сердца, просто кликнув по своему смартфону в программе "Дия". 

Теги: #сотрудничество #украина #мвд #минздрав
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