Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о развитии системы трансплантации донорских органов в Украине.

"Для того чтоб система трансплантации в Украине могла развиваться и тысячи украинцев могли жить, получив донорские органы, сотни тысяч, а ещё лучше миллионы украинцев должны написать добровольное прижизненное согласие на то, чтоб стать донорами органов", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на сайте Минздрава есть бланк заявления, который каждый украинец может взять для заполнения и тем самым дать прижизненное согласие на то, чтобы стать донором органов в случае диагностирования у них смерти мозга. Геращенко подчеркнул, что его заявление "стало первым, которое внесено в недавно заработавший реестр прижизненных согласий доноров".

Также Геращенко подчеркнул, что "в ближайшие время вице-премьер по вопросам цифровизации Михаил Фёдоров сделает возможность для каждого украинца сделать свой выбор и стать донором сердца, просто кликнув по своему смартфону в программе "Дия".