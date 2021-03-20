Аваков презентовал систему авиабезопасности, которая будет задействована для экстренной медпомощи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал систему аэромедицинского пространства, которая будет задействована в экстренной медицинской помощи с 1 апреля 2021 года.

В пятницу вечером в эфире "Свободы слова Савика Шустера" глава МВД рассказал, что система авиационной безопасности МВД, которая базируется на авиационном флоте министерства, начинает свою работу уже в апреле этого года.

"С 1 апреля уже будут постоянные дежурства во Львовском регионе, с 1 мая – в Киевском регионе, затем – Черкассы и восток Украины", - отметил он.

"Это 15 пунктов… базовые точки, которые будут работать изначально, потом будем увеличивать присутствие на востоке Украины, в том числе, на тех территориях, где идут военные действия", - рассказала Аваков.

По его словам, на этих базах будет дежурить авиация МВД – самолеты и вертолеты. "Она из ключевых задач – задача медицинской помощи… чтобы было гарантированное воздушное средство, которое из точки "а" в точку "б" быстро доставит либо бригаду докторов, либо орган, либо экстренного больного", - пояснил глава МВД.

Министр внутренних дел добавил, что работа системы аэромедицинского пространства реализуется вместе с министерством здравоохранения, воздушные суда будут оснащены необходимым медицинским оборудованием.

"Это то европейское качество жизни, к которому мы должны стремиться… Очень рассчитываю, что мы будем успешны", - подчеркнул он.

Аваков уточнил, что система авиационной безопасности будет задействована не только в медицинских целях, но и для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или решения военных задач.

В свою очередь заместитель министра Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что воздушный флот МВД из 55 французских вертолётов "Airbus" обеспечит прикрытие с воздуха всей территории Украины.