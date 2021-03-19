На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

Вблизи Водяного на Донбассе вследствие обстрелов российских наемников из минометов 120-го калибра погиб украинский военнослужащий, сообщила пресс-служба оперативного командования "Схид" в Facebook.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо минометов во время обстрела наемники применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные открывали огонь в ответ.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации", - подчеркнули в пресс-службе.