События

23:24 19.03.2021

На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

1 мин читать
На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

Вблизи Водяного на Донбассе вследствие обстрелов российских наемников из минометов 120-го калибра погиб украинский военнослужащий, сообщила пресс-служба оперативного командования "Схид" в Facebook.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо минометов во время обстрела наемники применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные открывали огонь в ответ.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги: #жертва #украина #донбасс #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:15 19.03.2021
Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

23:03 19.03.2021
В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

22:50 19.03.2021
Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

22:28 19.03.2021
Аваков о высказываниях Байдена о Путине: думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины

Аваков о высказываниях Байдена о Путине: думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины

22:19 19.03.2021
Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о химбезопасности

Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о химбезопасности

21:53 19.03.2021
Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет столичного бюджета

Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет столичного бюджета

21:51 19.03.2021
Аваков поддерживает решения местных властей по введению карантинных ограничений

Аваков поддерживает решения местных властей по введению карантинных ограничений

21:37 19.03.2021
В больницы Ивано-Франковска поступили 26 новых кислородных концентраторов, ситуация с COVID-19 стабилизируется

В больницы Ивано-Франковска поступили 26 новых кислородных концентраторов, ситуация с COVID-19 стабилизируется

19:33 19.03.2021
СНБО вводит санкции против ряда компаний, использующих украинские недра - Данилов

СНБО вводит санкции против ряда компаний, использующих украинские недра - Данилов

19:21 19.03.2021
СБУ рекомендует СНБО ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки и других экс-чиновников

СБУ рекомендует СНБО ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки и других экс-чиновников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

Украина проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994г и вернет народу в случае нарушений условий – секретарь СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский премьер привился вакциной AstraZeneca

Парижане покидают столицу в преддверии "локдауна"

Аваков: Судья в Одессе нивелировал работу полиции, освободив от наказания "вора в законе"

Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

Испытание прототипа американского космического корабля Starship перенесено на следующую неделю

В Британии вакцину против COVID-19 получили рекордные 660 тыс. человек за сутки

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

Украина проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994г и вернет народу в случае нарушений условий – секретарь СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА