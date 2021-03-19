Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

Первая партия вакцины CoronaVac производства компании Sinovac (Китай), закупленной за средства госбюджета, поступит в Украину до конца марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно сообщению поставщика, я имел разговор, в том числе с китайской стороной, непосредственно с послом Китая в Украине, мы должны получить вакцину, первые дозы, до конца марта. По контакту это 700 тыс. доз", - сказал он за кулисами программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Степанов отметил, что сразу после поставки первой партии вакцины CoronaVac начнется вакцинация этой вакциной.

"Это вопрос, которые касается поставки всех без исключения вакцин. Вы видите, что все время откладываются сроки поставки абсолютно всех вакцин всех производителей", - сказал он.