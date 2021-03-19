Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

Кабинет министров Украины в полном объеме готов взять на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации задействованного вреда", - сказал Степанов в пятницу вечером в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По его словам, это требование производителей и путь, по которому шли другие страны, которые хотят иметь доступ к определенным вакцинам.

"В первую очередь, речь идет об мРНК-вакцинах. Это те вакцины, которые являются инновационными", - подчеркнул министр.

Он отметил, что украинские граждане "не останутся один на один" (с последствиями вакцинации – ИФ).

"Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответственный фонд на ближайших заседаниях", - подытожил Степанов.

По словам министра, в случае непредвиденных результатов вакцинации через определенный период, которые приведут к возможной инвалидности, государство возьмет на себя ответственность за компенсацию в полном объеме.