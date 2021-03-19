Аваков о высказываниях Байдена о Путине: думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что заявление президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина могут повлечь "холодную войну" и опасается противостояния ситуации на востоке Украины в связи с этим.

"Это может быть "холодная война" между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины, и мы должны быть к этому готовы. Потому что в этой своей игре Путин… может предпринять очередную авантюру для нас, которая будет стоить дорого", - сказал Аваков в пятницу вечером в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Он подчеркнул: "Мы должны быть готовы и мы будем готовы… Мы должны думать, как не допустить, чтобы эта "бешеная собака" прорвалась к нам в Украину… Над быть сильными, верить в себя и делать то, что должны".