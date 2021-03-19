События

22:19 19.03.2021

Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о химбезопасности

2 мин читать
Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о химбезопасности

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по повышению уровня химической безопасности в стране. Документ поручает Кабинету министров принять ряд мер, сообщает пресс-служба президента.

"Как отмечается в документе, своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами", - говорится в сообщении.

Согласно решению СНБО, правительство в течение двух месяцев должно проработать вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращению с химическими веществами и создании клинического токсикологического центра в Украине.

Кабмину также необходимо сформировать перечень имеющихся аккредитованных химических лабораторий, и решить вопрос создания на их базе в соответствии с профилем деятельности центров для выявления опасных химических веществ.

Кроме того, правительство должно сформировать и утвердить перечень опасных веществ и веществ, представляющих угрозу в случае техногенных аварий, и порядок обращения с ними в Украине.

Вместе с тем, СНБО дал Кабмину три месяца на то, чтобы он подготовил предложения по ратификации конвенции Международной организации труда № 170 о безопасности при использовании химвеществ на производстве и по присоединению Украины к Минаматской конвенции о ртути.

До конца года также должен быть утвержден план мероприятий на 2022-2030 годы по обеспечению выполнения Украиной международных обязательств по запрещению разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожению.

Теги: #указ #химбезопасность #украина #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:24 19.03.2021
На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

23:15 19.03.2021
Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

Китайская вакцина CoronaVac поступит в Украину до конца марта

23:03 19.03.2021
В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

22:50 19.03.2021
Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

Кабмин возьмет на себя ответственность в случае непредвиденных последствий от вакцинации от COVID-19

22:28 19.03.2021
Аваков о высказываниях Байдена о Путине: думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины

Аваков о высказываниях Байдена о Путине: думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины

21:53 19.03.2021
Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет столичного бюджета

Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет столичного бюджета

21:51 19.03.2021
Аваков поддерживает решения местных властей по введению карантинных ограничений

Аваков поддерживает решения местных властей по введению карантинных ограничений

21:37 19.03.2021
В больницы Ивано-Франковска поступили 26 новых кислородных концентраторов, ситуация с COVID-19 стабилизируется

В больницы Ивано-Франковска поступили 26 новых кислородных концентраторов, ситуация с COVID-19 стабилизируется

21:01 19.03.2021
Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

20:55 19.03.2021
Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб украинский боец из-за минометного обстрела

Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский премьер привился вакциной AstraZeneca

Парижане покидают столицу в преддверии "локдауна"

Аваков: Судья в Одессе нивелировал работу полиции, освободив от наказания "вора в законе"

Испытание прототипа американского космического корабля Starship перенесено на следующую неделю

В Британии вакцину против COVID-19 получили рекордные 660 тыс. человек за сутки

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

Украина проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994г и вернет народу в случае нарушений условий – секретарь СНБО

Меркель привилась бы вакциной AstraZeneca, но ждет своей очереди

Все органы власти получили задание проанализировать существующее нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государства – Данилов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА