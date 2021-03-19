Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет столичного бюджета

Киев в ближайшие недели может получить вакцину от COVID-19 за счет бюджета столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы была вакцина, чтобы в ближайшее время мы получили подписанный контракт. Я убежден, что в ближайшие недели Киев может получить вакцину", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Кличко напомнил, что Киев выделили на закупку вакцин от COVID-19 140 млн грн.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в настоящее время Минздрав ожидает получения разрешения на экспорт в Украину вакцины Covishild, произведенной в Индии и закупленной за средства госбюджета Украины.

"Правительство Индии накладывает запрет на экспорт. Этот контракт сейчас полностью проплачен, мы должны до конца месяца получить вакцину. Мы сейчас стоим в очереди за разрешением на отгрузку вакцины, вместе с нами стоят другие страны тоже", - сказал он.

По словам Кличко, "до того момента, как контракт будет подписан, об этом объявлять нельзя, но уверен, что в ближайшие недели город Киев сможет получить вакцину".

Киевский градоначальник подчеркнул, что пока нет массовой вакцинации, единственным путем сдерживания распространения инфекции является локдаун.

Как сообщалось ранее, Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины от COVID-19 для столицы.

"Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои зарубежные контакты и связи, для того чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга.

Он подчеркнул готовность столицы закупить вакцину за средства городского бюджета, поскольку пока что в Украину ни одна из вакцин не поступила, а Киев - многомиллионный город, где вирус распространяется самыми высокими темпами.

По словам Кличко, у городских властей есть предварительная договоренность с некоторыми производителям.