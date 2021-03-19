Аваков поддерживает решения местных властей по введению карантинных ограничений

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает правильными решения местных властей, в том числе, Киева, о ведении жестких карантинных ограничений.

"Это очень правильные решения, и это надо было сделать, может быть, даже раньше. Надо играть на упреждение и четко понимать ситуацию на месте. И я понимаю, что каждый из мэров примет решение в пользу горожан", - сказал министр в пятницу вечером в эфире "Свободы слова Савика Шустера"

Аваков подчеркнул: "Каждый должен отвечать на своей территории. Национального масштаба решения примет Кабинет министров, а мэр Киева, Львова или Харькова примут свои решения".