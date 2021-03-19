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21:37 19.03.2021

В больницы Ивано-Франковска поступили 26 новых кислородных концентраторов, ситуация с COVID-19 стабилизируется

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В больницы Ивано-Франковска поступили 26 новых кислородных концентраторов, ситуация с COVID-19 стабилизируется

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о получении городскими больницами 26 новых кислородных концентраторов, в целом ситуация с COVID-19 стабилизируется, сообщил он в своем Facebook.

"Пациенты нуждаются в кислороде. Наши городские медицинские учреждения получили от города 26 новых кислородных концентраторов. Вчера наша ЦГКБ, что на Мазепы, получила 16, а сегодня еще 10 получила ГКБ №1 на Матейки", - написал Марцинкив.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается уменьшение числа госпитализаций и ситуация с COVID-19 в целом стабилизируется, однако "болезнь пока не  отступает".

Теги: #кислород #больницы #украина #ивано_франковск
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