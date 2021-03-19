В больницы Ивано-Франковска поступили 26 новых кислородных концентраторов, ситуация с COVID-19 стабилизируется

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о получении городскими больницами 26 новых кислородных концентраторов, в целом ситуация с COVID-19 стабилизируется, сообщил он в своем Facebook.

"Пациенты нуждаются в кислороде. Наши городские медицинские учреждения получили от города 26 новых кислородных концентраторов. Вчера наша ЦГКБ, что на Мазепы, получила 16, а сегодня еще 10 получила ГКБ №1 на Матейки", - написал Марцинкив.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается уменьшение числа госпитализаций и ситуация с COVID-19 в целом стабилизируется, однако "болезнь пока не отступает".