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21:25 19.03.2021

Британский премьер привился вакциной AstraZeneca

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Британский премьер привился вакциной AstraZeneca

Британский премьер Борис Джонсон сделал первую прививку вакциной компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщил он в Twitter.

"Я только что сделал первую прививку вакциной Оксфордского университета и AstraZeneca. Благодарю всех выдающихся ученых, персонал национальной службы здравоохранения и волонтеров, благодаря которым вакцинация стала реальностью. Укол - лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой мы так скучаем", - написал Джонсон.

В марте ряд стран приостановил применение вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях возобновления тромбов после прививки. Но Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам заявили, что вакцина безопасная. После этого многие страны, в том числе Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Болгария объявили, что возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Теги: #прививка #великобритания #премьер
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