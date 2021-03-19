Парижане покидают столицу в преддверии "локдауна"

Жители Парижа в пятницу массово покидают столицу, где вводится с субботы режим строгих ограничительных мер из-за коронавируса, сообщают французские СМИ.

На дорогах столичного региона сложилась сложная ситуация. Согласно данным портала Sytadin, отслеживающего дорожно-транспортную обстановку, общая протяженность пробок составила 400 км.

На вокзалах Парижа скопились толпы пассажиров. Практически все поезда заполнены на 100%. Особенно высокая загруженность на поездах, направляющихся в Бордо, Лион, Брест, Нант, Биарриц.

В железнодорожной компании SNCF сообщили газете "Фигаро", что "число бронирований выросло в два раза по сравнению с показателями четверга".

На фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, как залы и платформы вокзалов переполнены.

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны. Речь идет о восьми департаментах региона Иль-де-Франс, в который входит Париж, а также о еще ряде департаментов региона О-де-Франс, Приморские Альпы, Приморская Сена и Эр. Ограничения начинают действовать с субботы и продлятся четыре недели.

При этом власти Франции решили не ограничивать работу школ, детских садов и других образовательных заведений в этих департаментах. В рамках "локдауна" работу должны будут прекратить почти все магазины, которые занимаются продажей не жизненно важных продуктов.

Премьер призвал компании перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы. "Мы должны быть осторожны из-за опасности заражения на рабочих местах", - отметил он.

Французам будет разрешено свободно и без ограничений передвигаться, но только в радиусе 10 км от места жительства. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.