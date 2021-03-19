Аваков: Судья в Одессе нивелировал работу полиции, освободив от наказания "вора в законе"

Судья Одесского окружного административного суда Константин Ефименко своим решением фактически освободил от наказания "вора в законе" "Кобу Руставского", задержанного по запросу правоохранительных органов Испании, где он обвиняется в убийстве и хранении имущества, полученного преступным путем, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В сообщении на сайте МВД со ссылкой на министра отмечается, что судья запретил изымать у задержанного "вора в законе" незаконно полученный украинский паспорт и отказался принимать решение о перемещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. "Это решение исключает возможность принудительной депортации криминального авторитета из Украины", - подчеркивается в сообщении.

"Это означает полное нивелирование огромной работы Нацполиции в стратегически важном направлении и ставит под сомнение способность судебной ветви власти быть независимой от любого влияния, в частности - влияния представителей криминалитета", - заявил Аваков.

По словам министра, Государственная миграционная служба Украины подала иск в апелляционную инстанцию в связи с этим решением.

"Я как министр внутренних дел лично прослежу, чтобы неправомерное решение судьи Ефименко было обжаловано в Высшем совете правосудия и получило адекватную законную дисциплинарную оценку", - добавил глава МВД.

По убеждению главы ведомства, из-за таких решений судей в Украине нет доверия к правоохранительной системе.