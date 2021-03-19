Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от представителей местных властей разработки комплексных мер по оказанию поддержки гражданам и бизнесу в условиях усиления карантинных мер в регионах.

"Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. Вместе с усилением карантина, они должны разработать комплекс мер для поддержки категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые могут пострадают из-за ограничений так называемой красной зоны. Я жду от местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины", - заявил Зеленский в своем видеообращении по итогам заседания СНБО в пятницу, 19 марта.

Президент добавил, что "центральная власть добавит 100% к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, таким образом, увеличив суммы поддержки вдвое".

Для того чтобы оказание помощи было максимально прозрачным, а главное - быстрым, оно, по словам главы государства, должно происходить благодаря порталу и приложению "Дія".

В тоже время Зеленский отметил, что региональные меры поддержки не могут вводиться местными властями в формате "запрет есть, а поддержки нет", или по принципу "денег нет, но вы держитесь".

Глава государства также попросил Верховную Раду быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства, а украинцев соблюдать меры безопасности.

"Ещё раз призываю всех представителей власти любого уровня действовать вместе, а граждан быть бдительными, соблюдать меры безопасности и беречь себя. Свои близких. И нашу Украину", - отметил Зеленский.

Он также напомнил, что в январе 2021 года, параллельно с введением первого локдауна в Украине, по его поручению правительство подготовило широкий комплекс поддержки граждан и бизнеса в виде прямой финансовой помощь, помощи на детей, компенсации по частичной безработице, налоговым каникулам и ряду других стимулов.