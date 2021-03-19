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20:55 19.03.2021

Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

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Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении экономических санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича и еще 26 экс-чиновников логичным и одновременно странным, поскольку это не было сделано с 2014 года.

"… на заседании СНБО поддержаны предложения Кабинета министров и Службы безопасности о применении персональных санкций, в частности блокировки все активов и имущества, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, лишения всех государственных наград в отношении следующих лиц: Николая Азарова, Сергея Аксенова, Константина Затулина, Вадима Колесниченко Сергея Курченко, Сергея Кусюка, Павла Лебедева, Леонида Пасечника, Натальи Поклонской, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника, Виктора Януковича и других - всего 27 человек. Мы ожидаем и поддерживаем введение санкции в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами - логично. И странно", - заявил президент в видеобращении, опубликованном на странице в Facebook в пятницу.

Зеленский назвал логичным то, что и Украина вводит такие санкции и считает странным, что это не делали, начиная с 2014 года.

"Также касательно последнего лица в списке – Януковича. В связи с решением суда, который признал его виновным в совершении государственной измены, касательно всех его указов за время пребывания президентом, будет проведен аудит и анализ. О наличии в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел экономические санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО, Украина ввела максимальный объем санкций, которые предусмотренные действующим законодательством, в отношении следующих лиц: Сергей Абисов, Николай Азаров, Сергей Аксенов, Александр Бобков, Валерий Грицай, Константин Затулин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Олег Кириллов, Вадим Колесниченко, Владимир Константинов, Сергей Курченко, Сергей Кусюк, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Александр Поддубов, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Игорь Соркин, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко, Николай Федорян, Николай Фиськов, Александр Черпицкий, Ольга Чечеримова, Виктор Янукович.

Теги: #зеленский #санкции #янукович
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