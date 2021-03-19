В Британии вакцину против COVID-19 получили рекордные 660 тыс. человек за сутки

В Великобритании зарегистрирован рекорд по числу людей, привившихся против коронавирусной инфекции, за одни сутки, сообщает в пятницу канал Sky News.

Рекорд был зафиксирован по данным за четверг 18 марта, в этот день вакцину сделали 660276 пациентов. Среди них первую дозу получили 528260 человек, а вторую - 132016 человек.

Этот показатель превысил январский рекорд, когда за 24 часа в Соединенном Королевстве привились 609010 человек.

Таким образом, первую дозу вакцины против COVID-19 в Великобритании сделали почти 26,3 млн жителей, а вторую прививку - более 2 млн человек.

По официальным данным, первый этап вакцинации прошла примерно половина населения страны старше 18 лет - 49,9%.

Всего с начала пандемии коронавируса в Великобритании вирус подтвердился почти у 4,3 млн человек. Более 126 тыс. пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, вылечились 3,62 млн жителей Соединенного королевства.