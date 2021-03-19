Украина проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994г и вернет народу в случае нарушений условий – секретарь СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994 г и вернет народу в случае нарушений условий, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Принято решение на протяжении короткого промежутка времени провести аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались, начиная с 1994 года", – сказал Данилов во время брифинга в пятницу.

По его словам, будет предоставлена публичная информация о каждом разрешении: "где находится физически, на территории какой громады", а также информация обо всех их бенефициарах.

"Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут законно возвращаться народу Украины", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью привести в соответствие к действующему законодательству и Конституции пользование украинскими недрами.

"Согласно Конституции недра принадлежат украинскому народу. К большому сожалению, при первом даже приблизительном аудите оказалось, что у украинского народа там не очень много. Преимущественно это народ, который живет на Виргинских или других островах и в государствах, которые к Украине имеют не совсем прямое отношение", – отметил секретарь СНБО.

Он также сообщил, что глава Госгеонедр Роман Опимах докладывал по вопросу состояния недоропользования на заседании СНБО.