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20:09 19.03.2021

Меркель привилась бы вакциной AstraZeneca, но ждет своей очереди

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Меркель привилась бы вакциной AstraZeneca, но ждет своей очереди

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не имеет предубеждений против вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и готова ею привиться.

"Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я должна ждать, когда дойдет моя очередь. Я в любом случае сделала бы это", - сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу по итогам консультаций с главами федеральных земель ФРГ.

Вакцинация препаратом производства AstraZeneca ранее была приостановлена в ряде стран ЕС из-за сообщений о побочных реакциях, но затем вакцинация была возобновлена.

Теги: #вакцина #меркель
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