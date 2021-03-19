Меркель привилась бы вакциной AstraZeneca, но ждет своей очереди

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не имеет предубеждений против вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и готова ею привиться.

"Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я должна ждать, когда дойдет моя очередь. Я в любом случае сделала бы это", - сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу по итогам консультаций с главами федеральных земель ФРГ.

Вакцинация препаратом производства AstraZeneca ранее была приостановлена в ряде стран ЕС из-за сообщений о побочных реакциях, но затем вакцинация была возобновлена.