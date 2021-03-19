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19:51 19.03.2021

Все органы власти получили задание проанализировать существующее нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государства – Данилов

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Все органы власти получили задание проанализировать существующее нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государства – Данилов

Все органы власти в Украине получили задание проанализировать действующие нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государственной безопасности Украины, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга в пятницу.

"Было отдано распоряжение всем органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые, на сегодняшний день, являются действующими, на предмет угорозы для национальной безопасности Украины", - отметил Данилов.

Он уточнил, что соответствующие задание госорганы получили через решение СНБО в пятницу, 19 марта.

Теги: #снбо #законодательство #анализ
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