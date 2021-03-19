События

19:46 19.03.2021

ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

1 мин читать
ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

Всемирная организация здравоохранения вновь призвала страны использовать вакцину производства компании AstraZeneca от коронавируса, отметив, что на основе имеющихся данных не обнаружила риски возникновения тромбов.

"Имеющиеся данные не указывают на какой-либо общий рост заболеваний, связанных со свертываемостью крови, как тромбоз глубоких вен или эмболия легких после введения вакцин против COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в пятницу.

По мнению специалистов консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин, у вакцины AstraZeneca "имеется огромный потенциал для предотвращения распространения инфекции и снижения смертности во всем мире".

В четверг экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса оценил ее как "безопасную и эффективную вакцину".

Ранее ряд стран приостановил применения вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

В минувшую среду ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины AstraZeneca против коронавируса.

Теги: #применение #безопасность #вакцина #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 19.03.2021
Меркель привилась бы вакциной AstraZeneca, но ждет своей очереди

Меркель привилась бы вакциной AstraZeneca, но ждет своей очереди

18:45 19.03.2021
Первая смерть после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирована в Гонконге

Первая смерть после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирована в Гонконге

18:33 19.03.2021
Почти все приостанавливавшие применение вакцины AstraZeneca страны возобновили ее использование

Почти все приостанавливавшие применение вакцины AstraZeneca страны возобновили ее использование

14:48 19.03.2021
Рада освободила производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Рада освободила производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

12:15 19.03.2021
Шмыгаль: Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира

Шмыгаль: Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира

23:47 18.03.2021
Еврокомиссия подтвердила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС

Еврокомиссия подтвердила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС

22:16 18.03.2021
Регулятор ЕС признал вакцину "AstraZeneca" безопасной – Степанов

Регулятор ЕС признал вакцину "AstraZeneca" безопасной – Степанов

19:21 18.03.2021
Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

16:45 18.03.2021
Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

14:51 18.03.2021
Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

Украина проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994г и вернет народу в случае нарушений условий – секретарь СНБО

Все органы власти получили задание проанализировать существующее нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государства – Данилов

СНБО вводит санкции против ряда компаний, использующих украинские недра - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Британии вакцину против COVID-19 получили рекордные 660 тыс. человек за сутки

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

Украина проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994г и вернет народу в случае нарушений условий – секретарь СНБО

Все органы власти получили задание проанализировать существующее нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государства – Данилов

СНБО вводит санкции против ряда компаний, использующих украинские недра - Данилов

СБУ рекомендует СНБО ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки и других экс-чиновников

В Украине не будет локдауна, действует адаптивный карантин – Степанов

Зеленский заявил о необходимости проведения реформ, которые смогут существенно облегчить жизнь граждан и бизнеса

Кабмин может отменить переход на летнее время 28 марта, несмотря на промедления с законопроектом – нардеп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА