СНБО вводит санкции против ряда компаний, использующих украинские недра - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу.

"Принято решение, относительно санкций, в контексте недрапользования, относительно компаний: "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профиннафт", "Бэстгеотек". Относительно этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - отметил Данилов.

Последует