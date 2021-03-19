События

19:33 19.03.2021

СНБО вводит санкции против ряда компаний, использующих украинские недра - Данилов

1 мин читать
СНБО вводит санкции против ряда компаний, использующих украинские недра - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу.

"Принято решение, относительно санкций, в контексте недрапользования, относительно компаний: "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профиннафт", "Бэстгеотек". Относительно этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - отметил Данилов.

Последует

Теги: #снбо #недра #украина #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:45 19.03.2021
Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела "Голден Деррик"

Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела "Голден Деррик"

20:21 19.03.2021
СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

20:15 19.03.2021
СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

19:51 19.03.2021
Все органы власти получили задание проанализировать существующее нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государства – Данилов

Все органы власти получили задание проанализировать существующее нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государства – Данилов

19:21 19.03.2021
СБУ рекомендует СНБО ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки и других экс-чиновников

СБУ рекомендует СНБО ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки и других экс-чиновников

16:04 19.03.2021
Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан

Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан

15:16 19.03.2021
Правоохранители проводят обыски в рамках расследования дел по земельным аферам фирм, связанных с родственниками Медведчука и Козака

Правоохранители проводят обыски в рамках расследования дел по земельным аферам фирм, связанных с родственниками Медведчука и Козака

14:05 19.03.2021
Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова – указ

Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова – указ

13:59 19.03.2021
Украина и Литва считают важным сохранение санкций в связи со строительством "Северного потока-2" - Разумков

Украина и Литва считают важным сохранение санкций в связи со строительством "Северного потока-2" - Разумков

12:25 19.03.2021
В ОПУ рассчитывают, что страны ЕС поддержат по примеру Литвы евроинтеграционные стремления Украины

В ОПУ рассчитывают, что страны ЕС поддержат по примеру Литвы евроинтеграционные стремления Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

Украина проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994г и вернет народу в случае нарушений условий – секретарь СНБО

Все органы власти получили задание проанализировать существующее нормативно-правовые акты на предмет угрозы для государства – Данилов

СБУ рекомендует СНБО ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки и других экс-чиновников

ПОСЛЕДНЕЕ

В Британии вакцину против COVID-19 получили рекордные 660 тыс. человек за сутки

Украина проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994г и вернет народу в случае нарушений условий – секретарь СНБО

Меркель привилась бы вакциной AstraZeneca, но ждет своей очереди

ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

В Украине не будет локдауна, действует адаптивный карантин – Степанов

Зеленский заявил о необходимости проведения реформ, которые смогут существенно облегчить жизнь граждан и бизнеса

Первая смерть после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирована в Гонконге

Кабмин может отменить переход на летнее время 28 марта, несмотря на промедления с законопроектом – нардеп

Почти все приостанавливавшие применение вакцины AstraZeneca страны возобновили ее использование

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА