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18:46 19.03.2021

Зеленский заявил о необходимости проведения реформ, которые смогут существенно облегчить жизнь граждан и бизнеса

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Зеленский заявил о необходимости проведения реформ, которые смогут существенно облегчить жизнь граждан и бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реформы, инициируемые Национальным советом реформ должны реализовываться в полной мере с улучшения жизни граждан и бизнес-климата в стране, сообщается на сайте главы государства.

"Я хотел бы, чтобы в следующий раз мы действительно заключили и услышали результаты всех наших заседаний Совета реформ. Мне кажется, что это очень важно для наших граждан … Чтобы реформы не были символические, бумажные, а чтобы то, что мы здесь озвучим, имело результат. Желаю нам всем серьезного результата ради наших людей", - заявил глава государства в ходе заседания Национального совета реформ в пятницу, 19 марта.

В свою очередь, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили отметил, что "вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня Национального совета реформ являются насущными, но они не решались в Украине десятилетиями".

"Как закон о земле, и сейчас мы обсуждаем имплементацию этого закона, является революционным и историческим. Как сегодня мы обсуждаем вопрос упрощения трудового законодательства. 30 лет украинской независимости никто не додумался не только его упростить, а наоборот - все больше усложняли его для бизнеса и все больше бюрократизировали трудовой кодекс 1971 года", - сообщил Саакашвили.

Национальный совет реформ в ходе заседания также рассмотрел вопрос упрощения трудового законодательства для малого и среднего бизнеса (с количеством работников до 250 человек).

В частности, предлагается введение договорного режима отношений между работодателем и работниками, что облегчит работодателям ведения кадровых вопросов, ведь большинство из них будут урегулированы трудовым договором. Это будет способствовать увеличению гибкости рынка труда и количества официально трудоустроенных лиц и уменьшению "теневой" занятости, повышению поступлений в бюджет от легализации труда и устойчивому экономическому росту.

Ожидается, что будет преодолена коррупция во время проверок бизнеса по вопросам трудовых отношений.

Кроме того, участники рассмотрели вопрос уменьшения комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга (обслуживание платежей пластиковыми карточками).

Сообщается, что, реагируя на обращение 300 тысяч компаний, в мае 2020 правительство утвердило программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19, в которой указывалась необходимость ограничения платы за эквайринг. В Верховной Раде уже зарегистрирован ряд законопроектов по уменьшению комиссии от суммы этих транзакций.

Также на заседании Национального совета реформ обсуждался вопрос совершенствования системы управления и упрощения регулирования земельных отношений.

Отмечается, что "после передачи земель в собственность территориальных общин они смогут самостоятельно ими распоряжаться, органы местного самоуправления получат право осуществлять контроль за самовольным занятием земельных участков и нецелевым использованием земель. После внедрения реформы продаже прав на земельные участки государственной и коммунальной собственности будет происходить исключительно на электронных аукционах в единой государственной электронной системе".

Теги: #зеленский #нацсовет_реформ
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