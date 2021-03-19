События

18:45 19.03.2021

Первая смерть после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирована в Гонконге

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Власти Гонконга в пятницу сообщили о первой смерти пациента после прививки вакциной Pfizer и BioNTech, сообщает телерадиовещательная компания RTHK со ссылкой на гонконгское министерство здравоохранения.

Речь идет о 66-летнем мужчине. Он страдал от диабета, гипертонии и гиперлипидемии. Его обнаружили в его собственной машине без признаков жизни в пятницу, а первую прививку от коронавируса COVID-19 он сделал во вторник. После этого он не сообщал, что чувствовал себя плохо.

Расследованием этого случая займется экспертный комитет, который уже рассмотрел семь случаев смерти после прививки вакциной китайской компании Sinovac и пришел к выводу, что они не были напрямую связаны с препаратом.

Теги: #biontech #вакцина #смерть #pfizer
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