Кабмин может отменить переход на летнее время 28 марта, несмотря на промедления с законопроектом – нардеп

Кабинет министров может отменить постановление №509 от 13 мая 1996 о порядке исчисления времени на территории Украины, упразднив переход на летнее время, который должен состояться в этом году 28 марта, сообщила замглавы комитета и автор законопроекта Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа").

"Есть постановление правительства №509 1996 года о порядке исчисления времени. Оно является основанием для перевода стрелок часов. Теоретически Кабмин его может отменить, если на то будет политическая воля", - сказала Пидласа в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после того, как парламент отправил на доработку законопроект 4201 об отмене перехода на летнее время.

"Авторы законопроекта, насколько мне известно, намерены предложить правительству такой вариант развития событий", - отметила народный депутат.

При этом Роксолана Пидласа отметила, что доработанный законопроект, предлагающий отменить сезонный переход времени в Украине и зафиксировать зимнее время UTC + 2 по международной системе Coordinated Universal Time), потребует двухнедельной доработки. Поэтому рассмотрение его состоится уже после 28 марта.