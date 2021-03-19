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18:30 19.03.2021

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

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Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники не нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 19 марта обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по позициям украинских защитников не зафиксировано. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны российско-оккупационных войск на территории ОРДЛО. Вооруженные силы Российской Федерации и в дальнейшем препятствуют плановой работе патрулей Миссии ОБСЕ путем подавления радиосигналов управления БПЛА Миссии", - сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Также Миссией зафиксированы многочисленные факты минирования врагом дорог и участков местности на временно оккупированных территориях.

"Указанные действия со стороны наемников носят системный характер и свидетельствуют об их нежелании придерживаться достигнутых договоренностей. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - добавили в штабе ООС.

Отмечается, что ВСУ неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

Теги: #всу #оос #донбасс
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