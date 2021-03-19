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18:17 19.03.2021

Суд не освободил Стерненко из-под стражи – адвокат

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Суд не освободил Стерненко из-под стражи – адвокат

Приморский суд Одессы не освободил из-под стражи активиста Сергея Стерненко, приговоренного судом к 7 годам лишения свободы, сообщает его адвокат Маси Найем.

"Сергея Стерненко не освободили из-под стражи. Судья не осмелилась", - написал Найем на своей странице в Фейсбук в пятницу.

Ранее на странице Стерненко в Фейсбук была размещена информация о том, что суд с третьего раза согласился рассматривать ходатайство о немедленном освобождении Стерненко из-под стражи на основании статьи 206 УПК (следственный судья обязан освободить лишенного свободы человека, если орган государственной власти или должностное лицо, под стражей которых находится этот человек, не предоставляют судебное решение, которое вступило в законную силу или не доказывают наличие других правовых оснований для лишения свободы человека – ИФ).

"Сейчас мы увидим, способны ли судьи Приморского суда Одессы принимать законные решения, а не только заказные", - говорилось в сообщении.

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил его к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. 5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор.

После приговора Стерненко в Киеве проходили протестные акции в поддержку активиста.

Теги: #суд #стерненко
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