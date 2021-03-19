На балансе Кабмина находятся 110 картин, среди них портреты Азарова, Лазаренко, Хрущева и Ленина

На балансе хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров Украины находятся 110 картин, из них 39 портретов.

Согласно ответу департамента информации и взаимодействия с общественностью секретариата правительства на запрос агентства "Интерфакс-Украина", на балансе хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров Украины находятся 110 картин. Часть из них приобретена, а часть получена как подарок.

В частности, среди картин 39 портретов: Черныш И. С., "Портрет Т. Шевченко" (1998 г., стоимость – 1 441 грн., приобретение) и "Портрет Т. Шевченко" (1998 г., стоимость – 1 378 грн., приобретение); Выродова-Готье В. Г., "Портрет Б. Н. Мартоса" (2002 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение); Герасименко И. М., "Портрет В. А. Голубовича" (2001 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение); Гурин В. И., "Портрет А. М. Ливицкого" (2001 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение); Зинченко В.Д., "Портрет В. М. Чеховского" (2001 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение) и "Портрет С. С. Останенко" (2002 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение); Корольчук В. А., "Портрет Ф. А. Лизогуба" (2002 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение) и "Портрет М. И. Бондаренко" (2001 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение); Сидоренко В. Д., "Портрет В. К. Винниченко" (2001 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение) и "Портрет А. К. Кинаха" (2001 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение); Шостак Д. З., "Портрет В. К. Прокопивича" (2001 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение) и "Портрет В. А. Ющенко" (2001 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение); Недошовенко Т. Ф., "Портрет В. П. Пустовойтенко" (1998 г., стоимость – 2 998 грн., приобретение); Минка А. Ф., "Портрет. Н. А. Скрипник" (1996 г., стоимость – 7 024 грн., подарок) и "Портрет. Д.С. Коротченко" (1996 г., стоимость – 7 024 грн., подарок); Полтавец-Гуйда А. В., "Портрет. Г. Л. Пятаков" (1996г., стоимость – 7 024 грн., подарок) и "Портрет. А. П. Ляшко" (1996 г., стоимость – 7 024 грн., подарок); Басанец П. А., "Портрет. Х. Г. Раковский" (1996г., стоимость – 8 262 грн., подарок) и "Портрет. Н. С. Хрущев" (1996 г., стоимость – 8 262 грн., подарок); Божко Н. Г., "Портрет. П. П. Любченко" (стоимость – 7 128 грн., подарок), "Портрет. В. А. Масол" (1996 г., стоимость – 7 024 грн., подарок) и "Портрет. П. И. Лазаренко" (стоимость – 7 128 грн., подарок); Романишин М. Н., "Портрет. В. Я. Чубарь" (1996г., стоимость – 7 024 грн., подарок); Гуйда М. Е., "Портрет. Л. Р. Корниец" (1996 г., стоимость – 7 024 грн., подарок) и "Портрет. Н. Т. Кальченко" (1996 г., стоимость – 7 024 грн., подарок); Тихий А. И., "Портрет. В. В. Щербицкий" (стоимость – 7 024 грн., подарок) и "Портрет. В. П. Фокин" (стоимость – 7 024 грн., подарок); Недошовенко Т. Ф., "Портрет. И. П. Казанец" (1996 г., стоимость – 7 024 грн., подарок) и "Портрет. Е. К. Марчук" (1996 г., стоимость – 7 024 грн., подарок); Зикунов П. А., "Портрет. Л. Д. Кучма" (1996 г., стоимость – 6 426 грн., подарок); Баринова-Кулеба В. И., "Портрет И. П. Мазепы" (2001 г., стоимость – 3 499 грн., приобретение); Лопухов А. М., "Порет. Л. Д. Кучмы" (1997 г., стоимость – 7 181 грн., приобретение); Шостак Д. С., "Портрет. М. С. Грушевский" (1997 г., стоимость - 7 480 грн., приобретение), "Портрет. Л. Д. Кучма" (1997 г., стоимость - 7 480 грн., приобретения) и "Портрет. Л. М. Кравчук" (1997 г., стоимость – 7 480 грн., приобретение); а также два "Портрет Н. Я. Азарова" (стоимость - 4 416 грн., подарок) и "Портрет. Ю. В. Тимошенко" (стоимость – 7 024 грн., подарок) неизвестных авторов.

Также на балансе находятся: 5 картин Непийпиво В. Г.: "Разлив" (1978 г., стоимость - 376 грн., приобретения), "Цветущие лето" (1979 г., стоимость - 38 грн., приобретение), "Саги-реки на Полтавщине" (1978 г., стоимость - 138 грн., приобретение), "Вид на Аскольдовую могилу" (1974 г., стоимость - 154 грн., приобретение), "Первый снег" (1980 г., стоимость - 202 грн., приобретение); 3 картины Шишко С. Ф.: "Ранняя весна" (1979, стоимость - 115 грн., приобретение), "Киевский день" (1974 г., стоимость - 12 грн., приобретение), "Цветут тополя" (1978 г., стоимость - 138 грн., приобретение), "Весна в Голосеево", 1964 г., стоимость - 138 грн., приобретение), 3 картины Бедношей А. Д.: "Мариинский дворец" (1997 г., стоимость – 2 769 грн., приобретение), "Весна" (1997 г., стоимость – 1 210 грн., приобретение), "Ирисы" (1997 г., стоимость - 446 грн., приобретение); 6 картин Пушкарева П. П.: "Сиреневое мероприятие" (2002 г., стоимость – 1 536 грн., приобретение) и "Памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади" (2002 г., стоимость – 1 318 грн., приобретение), "Сады цветут" (2002 г., стоимость – 1 646 грн., приобретение), "Летний пейзаж" (2002 г., стоимость – 1 646 грн., приобретение), "Ранняя весна" (2001 г., стоимость – 896 грн., приобретение) и "Восход на море" (2001 г., стоимость - 1400 грн., приобретение); 3 картины Постоюк А. Л.: "Осенний вечер" (2000 г., стоимость – 3 189 грн., приобретение), "Бухта на Азове" (1995 г., стоимость - 490 грн., приобретение), "Канев. Днепровские дали" (1997 г., стоимость – 1 736 грн., приобретение); 2 картины Жуган В. А.: "Весенний день" (1984 г., стоимость – 2 736 грн., приобретение) и "Зимний день" (1975 г., стоимость – 3 282 грн., приобретение); 2 картины Сидорчук В. Ф.: "Утро в Дубовом лесу" (1958, стоимость - 424 грн., приобретение) и "Ранняя весна" (1959 г., стоимость - 122 грн., приобретение); 4 картины Глущенко Н. П.: "Разлив-оттепель" (1959 г., стоимость - 70 грн., приобретение), "Пионы" (стоимость – 170 грн., приобретение), "На реке" (1978 г., стоимость - 98 грн., приобретение), "Киев индустриальный" (1949, стоимость - 220 грн., приобретение); 2 картины Богданец М. Г.: "Поле" (2002 г., стоимость – 1 973 грн., приобретение) и "Киевский пейзаж" (2002 г., стоимость – 2 181 грн., приобретение); 2 картины Левада Л.: "Праздник на Киевском стадионе" (1982 г., стоимость - 4 956 грн., подарок) и "Галшка Гулевичивна" (1997 г., стоимость - 4 416 грн., подарок).

Кроме того, на балансе правительства картины: Витковский Л.И., "Киево-Печерская Лавра" (1991 г.., стоимость – 4 100 грн., приобретение); Попов А. А., "Одесский порт" (1954 г., стоимость - 579 грн., приобретение); Семененко А., "Неаполитанский залив" (стоимость - 441 грн., приобретение); Шаркевич В. Д., "Цветы" (1959 г., стоимость - 243 грн., приобретение); Коркишко Т.В., "Повеяло весной" (2000 г., стоимость - 89 грн., приобретение); Фирцак Б. В., "Мостик" (1999 г., стоимость – 2 698 грн., приобретение); Манукаян А. А., "Солнечный день" (2013, стоимость – 7 000 грн., приобретение); Лось И. Г., "Ворскла" (1950 г., стоимость - 212 грн., приобретение); Тишецький В. А., "Боже, Украину сохрани" (1996 г., стоимость - 75 грн., приобретение); Потапенко А. И., "Следует погибнуть за Днепр", (стоимость – 2 736 грн., приобретение); Чилкан Л., "Пахота" (1949 г., стоимость - 243 грн., приобретение); Павлов, "Днепр наш" (1947 г., стоимость - 202 грн., приобретение); Рябов, "Семья" (стоимость - 231 грн., приобретение); Петухов, "Через родное село" (1977 г., стоимость - 296 грн., приобретение); Ефремов В. С., "Весна" (1993 г., стоимость - 76 грн., приобретение); Иванов И., "Весна" (1947, стоимость - 220 грн., приобретение); Компанец О. И., "Весна" (1996 г., стоимость – 180 грн., приобретение); Троянов, "Цветы" (1989 г., стоимость - 243 грн., приобретение); Магро П. И., "Утро на Суре" (2001 г., стоимость – 2 191 грн., приобретение); Волубуев Е. В., "Цветы" (стоимость - 265 грн., приобретение); Сукоруких А. И., "Осенний поцелуй" (1997 г., стоимость – 1 803 грн., приобретение); Афанасьев В. И., "Осень в Бабайковке" (2002 г., стоимость – 3 827 грн., приобретение); Коган-Шац М. Б., "Днепр" (1947 г., стоимость - 253 грн., приобретение); Бартошик В., "Вечернее озеро" (2001 г., стоимость - 816 грн., приобретение); Ярмолюк А., "Озеро Свитязь" (стоимость - 650 грн., приобретение); Семитка В., "Летний день" (стоимость - 1140 грн., подарок); Титаренко А., "Вечерний Киев. Дом Правительства" (стоимость - 3 014 грн., подарок; Оврах В. М., "Клинический санаторий "Хмельник" (2011 г., стоимость - 667 грн., подарок; Тишин П. М., "Утиное царство" (2017 г., стоимость - 2 370 грн., подарок; Фирцак И. В., "Гомель. Собор в парке" (2008 г., стоимость - 2 633 грн., подарок).

Среди прочего, в хозяйственно-финансовой департаменте секретариата правительства есть три копии картины Чичкана Л. И. "Ленин в Смольном" (1950 г.), а также еще 5 картин неизвестных авторов: "Ленин", "Пейзаж", "Краснодонцы", "Морские охотники", "без названия".

В ответе на запрос подчеркивают, что с 2014 года закупки картин хозяйственно-финансовым департаментом секретариата Кабмина не осуществлялись.