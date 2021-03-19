Китай запретит военным и сотрудникам госкомпаний ездить на электромобилях Tesla - СМИ

Китайские власти ограничивают возможность военного персонала и сотрудников ключевых государственных компаний пользоваться электромобилями американской Tesla Inc. в связи с опасениями, что данные, получаемые ими, могут представлять собой риск для национальной безопасности КНР, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Власти страны пошли на подобный шаг по результатам оценки безопасности электромобилей Tesla. По словам китайских чиновников, она вызвала опасения из-за того, что камеры электрокаров способны беспрерывно записывать видео, а также получать различные данные, в том числе когда, каким образом и где используется электромобиль. Также система Tesla предусматривает синхронизацию контактов мобильных телефонов пользователей. Власти КНР обеспокоены, что эти данные могут быть отправлены в США, отмечают источники.

Правительство Китая поручило ряду ведомств запретить сотрудникам ездить на электромобилях Tesla на работу. По словам источников, власти также запретили приезжать на электрокарах в жилые комплексы для персонала, занятого в критически важных отраслях и государственных ведомства.

Председатель КНР Си Цзиньпин все активнее стремится сократить зависимость страны от зарубежных технологий на фоне усиления технологического противостояния Пекина и Вашингтона, пишет WSJ. Меры в отношении Tesla похожи на ответный шаг в связи с ограничениями использования в США телекоммуникационного оборудования, производимого рядом китайских компаний, включая Huawei Technologies Co., которую Вашингтон назвал угрозой для национальной безопасности Штатов.

Tesla ранее комментировала вопрос об опасениях по поводу безопасности данных. "Политика защиты персональных данных Tesla соответствует китайским законам и нормам регулирования. Tesla уделяет существенное внимание защите частной жизни пользователей ", - сообщила компания китайским СМИ.

Рынок КНР имеет для Tesla большое значение. Поставки в стране в 2020 году позволили компании достичь рекордного объема мировых поставок электромобилей - около 500 тыс. штук.