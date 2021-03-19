В метро Киева с 1 апреля перестанут принимать зеленые карточки

Пассажиры Киевского метрополитена могут использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках до 31 марта текущего года в соответствии с распоряжением КГГА №399 от 5 марта 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен", с окончанием использования карточек метро прекращается также работа сервисных центров подземки.

Оплатить проезд в метро можно с помощью: Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы, мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), разового билета с QR-кодом (бумажным или электронным).