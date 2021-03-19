Президент Литвы и министр обороны Украины посетили раненых украинских защитников в Главном военном клиническом госпитале

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа во главе делегации высокого уровня, в составе которой - министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, в рамках официального визита в Украину совместно с Министром обороны Украины Андреем Тараном посетил раненых украинских военнослужащих в Национальном военно-медицинском клиническом центре, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Господин Гитанас Науседа пообщался с военнослужащими, поинтересовался их самочувствием и настроением, услышал историю их боевых ранений, расспросил кто откуда родом, и за которые футбольные команды болеет. Президент Литовской Республики пожелал скорейшего выздоровления защитникам Украины и вручил им ценные подарки", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу.

Отмечается, что Андрей Таран обратил внимание литовских партнеров на то, что, несмотря на мирные инициативы Украины, на Донбассе не прекращаются враждебные провокации и обстрелы.

"Вчера мы потеряли еще одного нашего защитника. С момента режима прекращения огня зафиксировано уже более тысячи нарушений вооруженными формированиями Российской Федерации. Для нас - каждое ранение, каждая потеря - это личная ответственность и тяжелый груз. Поэтому международная поддержка, работа в составе дипломатических и политических форматов является важной составляющей прекращения агрессии и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины" - подчеркнул министр обороны Украины.

Литовский президент добавил, что его страна также не чувствует себя в безопасности рядом с "циничным и опасным соседом".

"Литва всегда будет с вами, ребята", - резюмировал глава Литовской Республики.