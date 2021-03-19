Кличко объяснил свое решение о локдауне

Локдаун в Киеве необходим для того, чтобы спасти жизнь и здоровье людей, ведь количество больных в столице растет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Всего в стационарах города сегодня лечатся 3 453 больных коронавирусом. По сравнению с январем этого года заболеваемость увеличилась почти в два раза и продолжает расти. Летальность от вируса – в полтора раза", – отметил Кличко.

Лидер партии "Удар" подчеркнул, что его решения продиктованы не погоней за рейтингом, а ответственностью за жизнь и здоровье киевлян.

"Я понимаю, сколько недовольных людей. Я понимаю, что всем сложно, но мы должны преодолеть этот вызов. Я тоже не в восторге от локдауна. Но политика - это и умение брать на себя ответственность, несмотря на цифры различных персональных рейтингов. Сейчас не до них! На кону – жизнь. Прошу всех понять это и ответственно относиться к ситуации", – призвал Кличко.

Он заверил, что последствия игнорирования ситуации могут быть катастрофическими.

"Наша задача – сохранить здоровье и жизни киевлян. Поэтому, чтобы приостановить такое стремительное расползание болезни, чтобы не легла медицинская система, мы были вынуждены принять решение о строгие ограничения. Если этого не сделать, последствия могут быть катастрофическими", – отметил он.