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17:03 19.03.2021

Сообщено о подозрении в халатности бывшему майору ВСУ по делу о взрывах во время разминирования боеприпасов в Балаклее

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Сообщено о подозрении в халатности бывшему майору ВСУ по делу о взрывах во время разминирования боеприпасов в Балаклее

При процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил сообщено о подозрении экс-командиру отряда разминирования воинской части А1352 бывшему майору Вооруженных сил Украины в халатном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия.

Как сообщает Офис генпрокурора, по данным следствия, командир отряда находился в здании на админтерритории воинской части, зная о необходимости присутствия на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", и управления действиями подчиненных.

"При этом он должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, принять меры к обеспечению защиты военнослужащих и имущества, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники, а также довести до их сведения принцип действия взрывоопасных предметов, правила обращения с ними и проверить их на знания и навыки по прохождению обучения по пожарно-техническому минимуму и обеспечить их дистанционными средствами, с целью транспортировки взрывоопасных предметов, а именно ЗРК ЗМ9 "Куб", - сказано в сообщении.

Небрежное отношение военного должностного лица к службе привело к гибели трех военнослужащих и получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов ЗРК ЗМ9 "Куб" на технической территории военной части А1352 (г.Балаклея) в ноябре 2019 года.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование уголовного производства по факту взрывов на технической территории военной части А1352 в г.Балаклея продолжается.

Теги: #балаклея #прокуратура #подозрение
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