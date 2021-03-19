В Киевской области ужесточают карантин

Из-за стремительного распространения коронавируса на территории Киевской области с 21 марта по 9 апреля вводят усиленные карантинные ограничения, заявил глава Киевской ОГА Василий Володин во время брифинга 19 марта.

"Учитывая стремительный рост числа заболеваний коронавирусом, а также резкий рост количества случаев, когда пациенты с COVID нуждаются в госпитализации, было проведено внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона с 21 марта", - отметил чиновник.

Он уточнил, что в период с 21 марта по 9 апреля на Киевщине будет запрещено проводить религиозные богослужения, если не обеспечено наличии в сооружении, помещении не менее 10 квадратных метров на одного человека; осуществлять перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте, в количестве большем, чем 50% мест для сидения (перевозчик несет ответственность за дезинфекцию транспортных средств и обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты).

Кроме того, под запретом приём посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.д.). В то же время, работать на вынос им разрешается.

Также комиссия запретила работу ТРЦ, детско-развлекательных центров всех форм собственности, кроме магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами (не более одного покупателя на 20 квадратных метров площади в учреждениях более 200 квадратных метров); прием посетителей магазинами, торгующими непродовольственными товарами (реализация указанной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос); прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности; деятельность непродовольственных рынков / павильонов и ярмарок;

Запрещается прием посетителей учреждениями культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии соблюдения карантинных мероприятий; прием посетителей бассейнов, кроме посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Под запретом также будет проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей); работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов; посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1 - 4 классов учреждений общего среднего образования; посещения посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, не чаще чем один раз в неделю) учреждений и учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают / находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью и тому подобное.

Как сообщалось, 18 марта из-за стремительного распространения коронавируса в столице городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение с 20 марта ввести суровые карантинные ограничения. Суровый карантин в Киеве ориентировочно продлится три недели.