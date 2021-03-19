На карантинные выходные снег с дождем и весеннее солнце

Заканчивается третья неделя весны. Синоптик обещает значительное потепление только к концу следующей недели. А пока погода в Украине в выходные 20-21 марта не отличается разнообразием: невысокая дневная температура от +3 °С до +7 °С, ночью от 0 °С до -5 °С. В высокогорье Карпат ночью до -10 °С, днем -3…-5 °С. По прогнозу Синоптика мелкий дождь и снег с дождем ожидаются 20 марта в центральных, восточных, северных регионах Украины.

В западных областях страны облачно с прояснениями, дневная температура воздуха от +3 °С до +5 °С. Во Львовской области 20 марта возможен дождь со снегом. 21 марта – без осадков, преимущественно солнечно.

В Карпатах – на высокогорье ночью до 10 градусов мороза, днем -3…5 °С. В Ивано-Франковске – в субботу солнечно, в воскресенье – переменная облачность, днем +4…+6 °С, ночью до -5 °С, ветер слабый.

Закарпатье в выходные будет самым солнечным регионом Украины. Но ночью сохранятся морозы до -3 °С, днем воздух прогреется до +7 °С.

Центр страны в субботу ожидает сырая, слякотная погода с мокрым снегом, дождем и небольшими порциями солнца. В воскресенье облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью до -2 °С, днем +2…+4 °С.

В северном регионе днем +1…+4 °С, ночью 0…-2 °С. 20 марта на большей территории северной части Украины пройдет снег с дождем, 21 марта – облачно с прояснениями, без осадков.

На востоке страны дневная температура воздуха +2…+4 °С, в Днепре немного выше – до +6 °С. Ночью в восточных областях 0…-2 °С, 20 марта – дождь со снегом, 21 марта – без осадков.

В Южных областях Украины температура ночью 0…+1 °С, днем до 8 градусов тепла. В выходные после солнечного утра будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны.

В Киеве в выходные переменная облачность без осадков. Температура ночью -1…-2 °С, днем до 5 градусов тепла.