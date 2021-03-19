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15:26 19.03.2021

Кличко заявляет о выходе на финальную стадию строительства Подольского мостового перехода в Киеве

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Кличко заявляет о выходе на финальную стадию строительства Подольского мостового перехода в Киеве

Работы на Подольском мостовом переходе в Киеве продолжаются, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, и к концу весны будет готов заезд на мост с ул.Верхний Вал, сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Я вчера был на объекте – проводил там рабочее совещание. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, строительство продолжается. Выполнен уже большой объем работ. Мы вышли на финальную стадию. В конце весны будет готов заезд на мост с Верхнего Вала", – сказал Кличко на онлайн-брифинге в четверг.

Мэр сообщил, что продолжается также монтаж барьерных ограждений на объекте, строительство тоннелей метрополитена и дорожное покрытие на территории Русановских садов. Арочный мост через реку Днепр уже установили в проектное положение.

"Работы продолжаются и на Левом берегу, где делают насыпь. Они затянулись из-за блокирования жителями Русановских садов. Сейчас мы пошли другим путем - песок доставляем баржами, потом – временными понтонами к месту строительства", – отметил Кличко, добавив, что отселение жителей Русановских садов с полосы, где ведется строительство, уже почти завершено.

Он отметил, что на участках объекта работают около 30 единиц техники и более 100 специалистов.

"Что касается финансирования – город выполняет обязательства. Ключевая задача, чтобы строительство не остановилось. И мы все для этого делаем. Хотя пандемия и внесла свои коррективы, мы должны запустить в этом году автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу", – резюмировал Кличко.

Как сообщалось, строительство Подольского мостового перехода начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010 году финансирование было возобновлено, в конце октября 2010 была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакада с моста на ул.Набережно-Крещатицкая.

Подольский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив). Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена (перспективная Подольско-Воскресенская линия).

На строительство Подольского мостового перехода предусмотрено в 2021 году 716,8 млн грн из спецфонда бюджета Киева, причем лишь 156 млн грн это средства местного бюджета, а 560 млн грн – субвенция. На январь 2021 проект выполнен на 82% (общая смета – 11,3 млрд грн). Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

Теги: #киев #подольский_мост #кличко
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