Правоохранители провели более 200 обысков или задержаний адвокатов в 2020 - Изовитова

Правоохранители провели более 200 обысков или задержаний адвокатов в 2020 году, рассказала председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова.

"На протяжении 2020 правоохранительные органы прислали 170 сообщений об обысках и задержаниях адвокатов. Всего региональные советы адвокатов совершили 229 выездов на обыски и задержания коллег. 53 обыска и задержания произошли без уведомления совета адвокатов регионов, что является нарушением закона об адвокатуре и адвокатской деятельности", - сообщила она.

Рекордное количество таких нарушений было зафиксировано в Киеве и Киевской области, а также в Одесской области.

В частности, Совет адвокатов столицы получил 40 сообщений от правоохранителей об обысках и задержаниях адвокатов, Совет адвокатов Киевской области - 30 сообщений, Одесской области - 25 сообщений.

При этом в Киевской области зафиксировано наибольшее количество несанкционированных обысков и задержаний адвокатов - 32 случая.

В течение 2020 к региональным советам адвокатов поступило 1532 обращения об отказе в предоставлении информации на адвокатский запрос. По этим показателям лидерами также оказались Киевская область, Киев, Одесская область.

Кроме того, в прошлом году в региональные советы поступило 121 обращение адвокатов по поводу нарушения их профессиональных прав. Еще 112 таких обращений поступило в Совет адвокатов Украины, они были направлены в правоохранительные органы и рассматривались комитетами Совета адвокатов Украины.

Еще одним проблемным вопросом в 2020 году было то, что суды не рассматривали как уважительную причину неявки адвокатов в суды карантинные ограничения.

"Можно ожидать, что такая практика будет продолжаться со стороны судов и мы должны быть проинформированы о таких случаях и должным образом на них реагировать", - отметила Лидия Изовитова.

Она также напомнила, что САУ совместно с Высшим советом правосудия инициировал внесение изменений в процессуальные кодексы, чтобы зафиксировать, что карантинные ограничения являются уважительной причиной для отложения судебных заседаний.

Изовитова также сообщила о том, что в феврале в НААУ состоялась встреча с председателем мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильдой Богнер.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека периодически публикует отчеты, в которых указывает конкретные случаи прав защитников, в частности отождествление адвокатов с их клиентами, политическими убеждениями клиентов, или их преступлениями. ООН, как и мы, считает это грубым нарушением международных стандартов независимости нашей профессии и национального законодательства", - напомнила председатель НААУ.

Представители адвокатуры предложили мониторинговой миссии ООН по правам человека провести ряд совместных мероприятий по проблематике нарушения прав адвокатов.