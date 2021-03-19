СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту, призывавшему к прекращению существования независимой Украины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту и политтехнологу, который публично ставил под сомнение субъектность Украины, призывал к официальному прекращению её существования и распространял российские нарративы в украинском информационном пространстве.

"Киберспециалисты СБУ установили, что так называемый "политический эксперт" целенаправленно продвигает в информационном пространстве нарративы государства-агрессора. В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в пророссийских СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно высказывал тезисы, унижающие Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ", - сообщает пресс-служба СБУ.

Пророссийский политтехнолог принимал участие в спланированных информационных операциях против Украины, в частности, поддерживал акцию, организованную одной из парламентских партий под посольством США. Также в качестве "эксперта" на одном из телеканалов, находящихся на данный момент под санкциями, неоднократно утверждал, что Украины якобы находится под "внешним управлением".

Кроме того, подозреваемый неоднократно выступал на телеканале "Россия 24", против которого на территории Украины введены санкции, и "News Front", который действует на временно оккупированных территориях ОРДЛО и пропагандирует идеи сепаратизма.

Также было установлено, что подозреваемый продвигает систему ценностей, которая прививает аудитории идею неполноценности Украины и отказа от независимости, а также популяризирует идеи создания на украинской территории других субъектов с присоединением части территорий к РФ.

Фигурант публично призывал к расправам над участниками Революции Достоинства и АТО/ООС и их семьями. Насмехался над гибелью активистки Екатерины Гандзюк. Оскорбительно отзывался о гражданах из-за их веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД и политике Владимира Путина.

На данный момент в рамках уголовного производства проведены обыски по месту фактического и временного проживания подозреваемого в Ивано-Франковске и в Киеве. Ему сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

СБУ не указывает имя фигуранта дела, однако как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Шпире, который выступал в качестве политического эксперта на украинских телеканалах "112 Украина", "NewsOne", "4 канал" и на российских Youtube-каналах "Украина.ру", "Россия 24", "News Front".

Шпир также публиковал антиукраинские высказывания на собственном сайте и профилях в соцсетях.

С 2017 года внесен в базу "Миротворца" как антиукраинский пропагандист и провокатор.