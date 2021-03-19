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14:28 19.03.2021

Страны-соседи Украины, кроме Румынии, Беларуси и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

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Страны-соседи Украины, кроме Румынии, Беларуси и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Страны-соседи Украины, помимо Румынии, Беларуси и РФ, находятся в "красной" зоне по ситуации с COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины в пятницу.

Из ближайших соседей Украины в "красную" зону, в частности, входят Венгрия (934,2 случая заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), Польша (542,1), Словакия (532), Молдова (471,3),

В "зеленую" вошли Румыния (303,1 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), Беларусь (148,8) и РФ (91,1).

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (354,5). Всего – 44 страны.

Среди стран "красной" зоны также Чехия, Черногория, Швеция, Италия, Словения, Израиль, Франция, Нидерланды и Австрия.

В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Бельгия, Греция, США, Швейцария, Турция, Дания, Германия, Испания, Канада, Великобритания, Грузия и Египет.

Теги: #коронавирус #минздрав
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