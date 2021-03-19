Более четверти жителей востока и юга Украины поддерживают вступление в НАТО, чуть менее за сотрудничество без членства – соцопрос

26,3% жителей востока и юга Украины выступают за вступление Украины в НАТО, 39,9% - против, свидетельствуют результаты исследования в рамках проекта "Восприятие НАТО на Донбассе и Юге Украины", инициированного "Центром международной безопасности"и реализованного при поддержке посольства Канады в Украине.

В то же время 22,6% опрошенных указали, что они выступают за сотрудничество с НАТО, но без членства, а 11,2% - затруднились ответить на этот вопрос.

Высшим является уровень поддержки вступления Украины в Альянс в областных центрах, где за вступление в НАТО высказались 29,1% респондентов (37% - против, 20,1% - за сотрудничество, но без членства). В маленьких городах (до 20 тыс. населения), пгт или селах вступление в НАТО поддерживают 23,9% опрошенных (39,8% - против, 27,4% - за сотрудничество, но без членства).

Более негативное восприятие присоединения Украины в НАТО у респондентов, которые имеют неполное среднее или среднее образование (52,1% - против, 18,3% - за, 15,5% - за сотрудничество, но без членства). Респонденты с неполным высшим или высшим образованием демонстрируют низкий уровень критического отношения (34,1% - против) и высокий уровень поддержки как вступления Украины в НАТО (32,3%), так и сотрудничества с Альянсом без членства в нем (24 4%).

Результаты исследований демонстрируют самый высокий уровень поддержки присоединения/сближения Украины с НАТО у респондентов категории 18-29 лет (41% - за, 22% - за сотрудничество, но без членства, 22% - против). Наиболее критическую оценку вступления Украины в НАТО выражают опрашиваемые, чей возраст составляет 60+ (56,2% - против, 18,6% - за, 14,5% - за сотрудничество, но без членства).

Больше поддерживают идею вступления в НАТО мужчины (30,8% - за, 22,3% - за сотрудничество, но без членства, 38% - против). Среди женщин 22,5% высказались за вступление в Альянс , 23% - за сотрудничество, но без членства, 41,5% - против.

Самые высокие показатели критического отношения к идее вступления Украины в НАТО демонстрируют респонденты с неудовлетворительным материальным положением. Среди тех, кто часто не имеет денег даже на питание, 64% высказались против вступления в Альянс (10,1% - за, 12,4% - за сотрудничество, но без членства). Среди тех, кто живет в полном достатке 41,1% - не поддерживают идею вступления в НАТО, 36,8% - за вступление, 21,1% - за сотрудничество, но без членства.

84,4% опрошенных частично или полностью воспринимают членство Украины в Альянсе дорогостоящим. Подавляющее большинство опрошенных частично или полностью соглашаются с тем, что присоединение или сближение Украины с Альянсом приведет к эскалации (усилению) конфликта с РФ (82,5%). 81,9% респондентов опасаются размещения военных баз НАТО на территории Украины, 79,9% - обязательства Украины отправлять своих военных в "горячие точки" 78,7% - нарушения нейтралитета Украины.

64,7% опрошенных частично или полностью соглашаются с тем, что членство Украины в НАТО станет шагом на пути Украины в Евросоюз. 59,6% - частично или полностью соглашаются с тем, что вступление в Альянс будет способствовать привлечению инвестиций в Украину.

58% респондентов ответили, что "кое-то знают о НАТО, но недостаточно", 17% - "хорошо проинформированы", 18% - "практически ничего не знают", 7% указали, что их "эта информация вообще не интересует".

Социологический опрос проводился компанией "Центр прикладных исследований" 22 февраля-3 марта 2021 года в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, а также на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей в форме анкетного опроса, в форме личных интервью методом "face to face" с использованием электронных носителей. Было опрошено 1112 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 3%.