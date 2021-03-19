События

14:06 19.03.2021

В Киеве до 9 апреля запрещена работа непродовольственных магазинов, массовые мероприятия, ограничено пользование транспортом

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В Киеве до 9 апреля запрещена работа непродовольственных магазинов, массовые мероприятия, ограничено пользование транспортом

В Киеве запрещена работа баров, ресторанов и кафе, а также торговля непродовольственными товарами, кроме как по адресной доставке, на время действия введенных ограничительных мер для противодействия распространения Covid-19 с 20 марта по 9 апреля 2021 года включительно.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение было принято на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг.

Запрещена работа торгово-развлекательных центров, детско-развлекательных центров всех форм собственности, кроме магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами, при этом количество посетителей магазинов не должно превышать одного покупателя на 20 кв м в магазинах площадью более 200 кв м.

Проведение религиозными организациями богослужений допускается, что если в помещении обеспечено присутствие не более одного человека на 10 кв м площади.

Перевозка пассажиров, в том числе в городском транспорте, в том числе в режиме маршрутного такси, допускается в количестве не более, чем 50% мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства. При этом перевозчик несет ответственность за дезинфекцию транспортных средств и осуществляет контроль использования средств индивидуальной защиты пассажирами.

Запрещен прием посетителей бассейнов, кроме посещения спортсменами национальных сборных команд Украины. Запрещено проведение всех массовых, включая спортивные, развлекательные и социальные мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

Также на указанный период запрещен прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников и производителей аудиовизуальных произведений.

Запрещено посещение посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников не чаще раза в неделю) учреждений соцзащиты, в которых временно или постоянно находятся или проживают граждане,

Посещение учебных заведений независимо от формы собственности будет разрешено только дошкольникам и ученикам 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

В то же время органам исполнительной власти, местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности поручено обеспечить на указанный период с 20 марта по 9 апреля режим дистанционной (надомной) работы с сохранением заработной платы, кроме тех работников, для которых установить такой режим невозможно в связи с характером выполняемых задач.

Районным госадминистрациям, Департаменту соцполитики Киевского горсовета, Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Киеве, Центру коммунального сервиса поручено ограничить доступ посетителей в свои помещения, кроме исключительных случаев. Аналогичные поручения даны по посещениям Центров предоставления административных услуг и сервисных центрах.

Контроль над выполнением протокольных поручений возложен на Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Как сообщалось, Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области вошли в "красную" карантинную зону эпидемиологической опасности распространения COVID-19.

Теги: #киев #карантин #кгга
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