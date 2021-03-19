Киев и 4 области вошли в "красную" карантинную зону

Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области вошли в "красную" карантинную зону эпидопасности по COVID-19, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, в течение трех дней подряд в указанных регионах значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, что в норме не должно превышать 60 госпитализаций.

В частности, в Киеве за 16-18 марта было зафиксировано 90,3-98,7 госпитализаций на 100 тыс. населения, в Житомирской – 111,9-111,4, Закарпатской – 98,3-94,9, Ивано-Франковской – 133,1-124,8, Черновицкой – 99,4-95,8.

В то же время статистика Минздрава свидетельствует, что динамика госпитализаций в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях за последние три дня снижалась

Согласно данным министерства, показатели госпитализации лиц с коронавирусом превышены еще в ряде областей Украины, находящихся в настоящее время в "оранжевой" зоне эпидомасности. В частности, это Винницкая, Киевская, Николаевская, Одесская и Хмельницкая области.